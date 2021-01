Vanessa Aguilera se refirió a los memes que la “acusaban” de filtrar los audios de la fiesta en Cachagua

La cantante Vanessa Aguilera, recordada por su rol en la serie juvenil BKN, se refirió a los memes en redes sociales que la “responsabilizaban” de filtrar los audios de la polémica fiesta en Cachagua. Los comentarios citaron algunas de las escenas de la producción de Mega, en la que la actriz “delataba” a sus amigos en la ficción.

En entrevista con La Cuarta, la intérprete —hoy radicada en México y por estos días de viaje en París— afirmó que se tomó la situación con humor. “Algo me comentó mi mamá de la fiesta, pero la verdad que me da gusto que recuerden a mi personaje, me da emoción y orgullo“, comentó.

“Dediqué muchos años de mi vida a grabar BKN, aprendí demasiado y crecí. Fue uno de los proyectos más largos de mi vida. Sólo espero regresar pronto a Chile para presentar mi música y reencontrarme con la gente”, señaló.

Asimismo, la joven de 31 años recordó que “yo era una niña de Temuco, igual que Claudia. Cuando leí el personaje pensé inmediato que era para mí, porque más encima tenía que cantar y tener acento sureño, algo que traía en la sangre”, concluyó.