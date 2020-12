Paulina García acerca de su alejamiento de las teleseries: “El sistema incluso fue menos fascista durante la dictadura que después”

La actriz Paulina García alcanzó un gran reconocimiento a nivel internacional por su participación en la película Gloria, que en el año 2013 le valió un Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín. Desde entonces ha participado en algunas producciones como La novia del desierto y Algunas bestias, recientemente estrenada, además de las series Cárcel de mujeres y Los archivos del cardenal.

Sin embargo, llama la atención que su última teleserie fue en 1990, cuando participó en El Milagro de Vivir de TVN. También destacó en Los Títeres, cuando versionó a la joven Adriana Godán, rol que en su madurez interpretó Gloria Münchmeyer.

¿Por qué se alejó de las teleseries? Paly García entregó sus contundentes razones al podcast Reyes del Drama. “Cuando ya vi que llevaba dos o tres años intentando tener trabajo, a principio de los noventa, donde no había nada más que hacer que televisión para ganarse la vida. Lo intenté y vi que las puertas no se abrían por ningún lado y dejé de intentarlo”, afirmó.

Leer también Carmen Romero y Paulina García presentan Santiago a Mil: horarios y precios adaptados a la crisis Paulina García: Hubo un día en que dije ‘esto se acabó, me equivoqué de profesión, no soy actriz’ Sábado 26 de agosto: Paulina García reveló detalles de su cercana relación con Camila Moreno

También reveló que las ofertas que tuvo no cumplían sus expectativas. “Era para entrar a decir que la cena estaba servida”, ironizó García. “Yo me pregunté a mí misma si tenía el carácter para resistir estar trabajando de esa manera. Soy muy fuerte como actriz para hacer como que no me importa tener un personaje chico. No me necesitaban”.

Tras este distanciamiento se dedicó a la dirección y dramaturgia, para luego ingresar de lleno al mundo del cine.

Recordó un incidente en particular que detonó su salida de Canal 13 durante las grabaciones de la teleserie La invitación, que fracasó en sintonía. Todo comenzó cuando García concedió una entrevista al diario El Fortín Mapocho, medio de izquierda que circulaba en los últimos años de la dictadura.

“Al productor no le quedó otra que echarme. Titularon ‘Paulina García acusa…’ y salía yo apuntando con el dedo. Me acuerdo del momento de la foto que no tenía nada que ver. Me fui a la mierda, no me dejaron entrar al canal y no volví a grabar y se acabó”, subrayó.

Y no se quedó allí, ya que Paly García hizo una dura crítica sobre las teleseries. “Es un sistema heteronormado, clasista y racista. Durante mucho rato ha sido muy fascistoide el sistema. Yo creo que incluso fue menos fascista durante la dictadura que después”.

En ese sentido, fue inevitable la comparación entre las producciones ochenteras y las que vinieron después. “Se intentó hacer teleseries que mostraran Chile, pero también eran muy heteronormadas. Tipos que se tiraban minas y se mostraba eso como algo súper choro. Hombres que les hablaban al pene mientras manejaban. Groserías insultantes hacia las mujeres que me sorprende que las hayamos tolerado y normalizado todo. Teníamos naturalizada esa manera de relacionarse hombres con mujeres”, sostuvo sin filtro.

Revisa la entrevista completa aquí.