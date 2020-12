Pareja de Patricio Frez contó cómo vive su duelo en Alemania: “Para mí haber estado con él fue un regalo”

El pasado 20 de octubre, el querido locutor Patricio Frez falleció producto de un cáncer hepático, que enfrentó por un año y en cuyo tratamiento sorteó diversas dificultades, incluso el Covid-19. Rodeado de su familia, la voz en off de Buenos Días a Todos murió “al lado mío y en sueños”, tal como reveló su pareja. la ingeniera Lilian Sielfeld.

Este martes Frez habría cumplido 65 años y, en entrevista con LUN, Sielfeld rememoró a quien fuera su compañero durante cinco años. Actualmente se encuentra en Frankfurt, Alemania, junto a sus familiares.

“Me acuerdo perfecto del último cumpleaños que vivimos juntos. Fue en Chicureo, en 2019. Fue lindo, la pasó bien. Ya le habían detectado el cáncer, pero había que vivir el momento”, relató. “Quedé muy contenta de poder haberlo cuidado en los últimos momentos, para mí haber estado con él fue un regalo”.

Reconoció también que viajó a Alemania “para pasar la pena” junto a sus afectos. “En el fondo me afectó todo de la muerte de Pato, para qué vamos a decir otra cosa. Así que mi hija me compró un pasaje y me dijo ‘ya, mamá, vente para acá’. Y bueno, aquí estoy. Recordándolo igual, pero uno cambia de ambiente y ve las cosas de otra manera. Me vine el 1 de diciembre y me voy el 15 de febrero de vuelta a Chile”, señaló.

Sielfeld recordó que ya había pasado por la viudez, ya que su marido también falleció producto de un cáncer. “Entonces como que estas experiencias te van enseñando a vivir y, derechamente, te enseñan a vivir el momento, porque una entiende que nada es estático“, reflexionó.

Expresó además que “yo creo que vino realmente a hacerme feliz. Porque yo estuve mucho tiempo viuda, sin nadie, y estaba realmente muy apagada. Como que él me revivió. Fíjate que yo también creo que lo hice feliz. Él me dijo al final ‘tú me enseñaste a amar’. Y eso es inolvidable”.