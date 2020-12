Vanesa Borghi se reunió con su familia tras la muerte de su padre: “Le di todo el amor cuando estaba vivo”

A fines de septiembre de este año, Vanesa Borghi comunicó a través de sus redes sociales que su padre Jorge había fallecido, tras enfrentar un agresivo cáncer de pancreas a sus 66 años. La modelo no pudo viajar a Argentina para visitarlo producto de las restricciones sanitarias en las fronteras, que en el caso de Chile recién se flexibilizaron hace dos semanas.

Hace poco regresó de Pilar, localidad de la provincia de Buenos Aires, donde vive su familia. Para la influencer también fue clave visitar a su hermana Noelia, quien cuidó de su progenitor hasta el momento de su muerte.

“Tenía que ir a Argentina a darle un abrazo a mi hermana, a mi mamá, mi abuela. Fue un viaje cortito y reponedor en lo sentimiental. Pero llegué agotada, movilizar emociones también cansa”, reveló Borghi en entrevista con LUN.

Sobre su encuentro con Noelia, quien se cortó el pelo muy corto como símbolo de los cambios que ha vivido, contó que “traté de no llorar para que ella no se ponga mal, porque cuidó de nuestro papá. Noelia está devastada y por lo mismo yo trataba de no llorar. Uno se va un poco para adentro porque quieres que la otra persona no se ponga mal. Todos vivimos los duelos de manera distinta”.

Incluso Vanesa Borghi confidenció que realizaron un asado en honor a su padre: “En el brindis mi hermana se largó a llorar. Yo traté de cambiar el tema, ella no está al 100 por ciento, se pone muy mal y me da mucha pena“.

Respecto de la muerte de su padre, la modelo relató que “ella (Noelia) le tomó la mano cuando mi papá se iba desvaneciendo, estuvo hasta el último minuto y le hizo escuchar los mensajes que dejamos. Le dijimos que se podía ir tranquilo y sé que nos escuchó a todos. Yo le di todo el amor a mi papá cuando estaba vivo. Hay que ser positivo y pensar esas cosas“.