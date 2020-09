Vanesa Borghi comunicó que su padre falleció esta semana producto del cáncer que padecía

View this post on Instagram

Siento como si esta foto fuera ayer, me quedo con los mejores y más lindos recuerdos. Te amo con todo mi corazón y jamás pensé en que todo pasaría tan rápido. Papi siempre vas a estar cerca mío . . Ganas de abrazarte fuerte❤️ . Ganas de haber aprovechado más cada momento a tu lado