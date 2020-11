Antonio Vodanovic desmintió supuesta pelea con Myriam Hernández: “Tenemos una relación de amistad de 40 años”

Durante esta última semana surgieron versiones sobre una supuesta discusión entre los jurados de Yo Soy Antonio Vodanovic y Myriam Hernández, que habría terminado en la renuncia de la cantante.

Sin embargo, estas especulaciones fueron desmentidas por Chilevisión y posteriormente por el exanimador del Festival de Viña del Mar, quien aseguró que incluso fue a la casa de su compañera tras la grabación del programa.

“Lo de la supuesta pelea es la noticia más absurda que he escuchado y, por eso, no me he dado el tiempo de desmentir, lo hago ahora porque se dio el tema”, expresó al diario El Mercurio, entrevista en la que aclaró además que él y Myriam son amigos hace décadas: “Con Myriam tengo una relación de amistad de 40 años”.

“Tras terminar de grabar el programa (queda la final) fuimos a un cóctel en la casa de Myriam con todo el equipo. También soy muy amigo de su marido“, dijo, en alusión al manager y productor de la cantante, Jorge Saint Jean.

Respecto a su rol como jurado, Vodanovic expresó: “Me siento más cómodo en el papel de jurado que en el de animador. La televisión de hoy no tiene los presupuestos de antes y, aunque no podría decirte que nunca volvería a animar, tampoco voy a volver para hacer un programa que no tenga el nivel de los que hacíamos antes”.