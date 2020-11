“Qué puntería”: Despacho en vivo de notero argentino sobre la muerte de Maradona se convirtió en viral

Tras conocerse la muerte de Diego Armando Maradona, los canales argentinos se volcaron a las calles para recoger las reacciones de los ciudadanos. Pese a la consagrada trayectoria del ídolo, hubo quienes desconocían su historia y no mostraron mayor interés.

Esto fue lo que encontró un periodista argentino del Canal 8 de San Juan, quien se situó en las afueras de un restaurante haciendo las consultas respectivas sobre el fallecimiento del astro. Sin embargo, se encontró con jóvenes que respondieron “no me gusta el fútbol”, “sinceramente no es mi ídolo” y “no estamos interesados“.

Cuando respondió el primer entrevistado, desde el estudio le dijeron “qué puntería, Luciano, eh. Debe ser el único argentino que no le gusta el fútbol“. Pero al encontrarse con más respuestas similares lo alentaron a seguir. “Vamos a tener que seguir remando”, afirma el periodista al final del video.

El momento se convirtió en viral y obtuvo miles de réplicas en Twitter.