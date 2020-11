Andrés Caniulef contó cómo se rearmó tras su rehabilitación y ya tiene listo su regreso a la pantalla

El 23 de abril de 2019, el periodista Andrés Caniulef se internó en la Clínica de Rehabilitación Crea Chile para superar su adicción a las drogas, sumado a un cuadro depresivo que quedó evidenciado en diversas apariciones televisivas y generó preocupación en el medio.

El tratamiento se extendió durante un año, al cual se sumó un periodo en el que trabajó en el centro de salud, realizando diversas labores. Este miércoles estuvo en Bienvenidos y durante esta jornada se selló su regreso al matinal de Canal 13 luego de seis años.

La semana pasada se instaló en la casa de sus padres y Caniulef contó a LUN cómo ha sido esta experiencia: “Ha estado bien y estamos en luna de miel (risas). Afortunadamente nos compenetramos súper bien y hay un nivel de confianza donde podemos expresarnos, dejar que las cosas fluyan“.

“Mi mamá, como cualquier mamá que recibe a su hijo de regreso, me tiene como un pollo. Me cuida, me alimenta y está feliz. Vivir con ellos será un tipo de transición mientras me empiezo a rearmar en términos económicos”, sostuvo el periodista.

También retomó el contacto con algunos amigos. “Ha sido rico, todo empieza de a poco a normalizarse”, manifestó. “Para mí es súper valioso sentirme tan apoyado, respaldado y además tan querido. Eso es una de las cosas que me llenan de energía”.

Pese al fin de su tratamiento, Andrés Caniulef seguirá vinculado a la clínica de rehabilitación durante cinco años. “Antes de vivir todo este proceso, mi vida era un desastre en todo sentido. No lograba ni siquiera pensar de manera clara y ahora pasa todo lo contrario. Todas las cosas me las puedo tomar con calma, las pienso, las reviso y las reflexiono. Y eso hace que hoy día tenga tranquilidad, además de tener esta buena noticia y vivirla de buena forma”, sentenció.