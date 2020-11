“Si me quedo así, me quedo así no más”: Thiago contó que sufrió una parálisis facial

Estas últimas horas, el bailarín Thiago Cunha contó a sus más de 423 mil seguidores que sufrió una parálisis facial en el lado derecho de su cara.

Así lo contó en sus stories de Instagram en donde explicó que no puede mover ese lado de su rostro. “Tengo parálisis facial suave. No es tan fuerte, gracias a Dios. Asusta un poco porque mi lado derecho no responde como mi lado izquierdo”, detalló el brasileño asegurando que el problema comenzó el jueves.

“No es la primera vez que me pasa algo así de grave”, detalló asegurando que no siente el paladar en algunos momentos. Sin embargo, contó que su fe cristiana lo mantiene optimista: “Soy un guerrero de Dios, nada me da miedo, al revés, me hace más fuerte y alguna enseñanza tengo que sacar de esto”.

Tal como mostró en algunos videos, el rostro del bailarín de 35 años se ve levemente afectado por la parálisis: lo demostró sonriendo en otra publicación de la red social. Aún así, admitió que no le preocupa quedar con la cara así: “Eso no me va a frenar, así que hay que seguir. Y si me quedo así, me quedo así nomás”.

Según el sitio médico Mayo Clinic, la parálisis facial suele ser repentina y temporal, y puede suceder a cualquier edad. “No se conoce con exactitud la causa. Se cree que es resultado de la hinchazón e inflamación del nervio que controla los músculos de un lado de la cara. También puede ser una reacción después de una infección viral”, detalló el portal.