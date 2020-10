“Por todos los caídos”: El homenaje de Gustavo Gatica en el primer aniversario del estallido social

View this post on Instagram

Con ollas, sartenes y la música de Víctor Jara recordamos a todxs lxs caidxs durante la revuelta popular. Con: @felipegonzalezbone @j.sep.mon @alex_beat_munoz 🎥 Direccion: @jamalsinho DOP: @adolfo_mesias Postproducción: @ganesha_films 🎼 Grabación y diseño sonoro: @hijxdelsalitre #ACAB