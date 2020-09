“Mi mayor miedo es que mi mamá se muriera”: Catalina Guerra contó cómo vive la cuarentena con Gloria Münchmeyer

“La verdad es que yo he visto a mi mamá, no puedo sin ella“. Con estas palabras, en conversación con Francisca García-Huidobro, la actriz Catalina Guerra habló sobre la relación con su mamá durante la pandemia, además de la muerte de su marido.

En el programa Francamente de la animadora, Guerra contó el gran significado que tiene su madre, la emblemática Gloria Münchmeyer, en su vida y el amor eterno que tienen entre ellas, que se plasmó en un extenso y emocionante mensaje para su cumpleaños número 82. De esta manera, la actriz comentó que durante la pandemia su “mayor miedo es que mi mamá se muriera“.

De esta manera, comentó que no ha podido aguantar no verla. “Las primeras veces eran desde el balcón, las otras veces del ascensor y después ya entrar, pero me empeloto para entrar a la casa“, comentó Catalina Guerra.

Pero comentó también que Gloria es muy precavida y le pregunta a su hija si ha salido a otras partes durante el encierro. Así, la actriz imitó a su madre entre risas: “Cata, Cata, pero por qué te juntas con gente si estamos en pandemia. Cómo no puedes entender. Tonta, tonta. Catita, te juro que yo quedé absolutamente out, out, out“.

Su hija Antonia ha sido su pilar para poder sobrellevar esta pandemia, pero ella también lo ha tenido que ser para su abuela en el ámbito tecnológico. “Como a la Gloria la entrevistan, de repente tiene que hacer su Zoom con las “Viejas de mierda”, es re querida la Gloria“, afirmó.

“Vivimos super cerca, vivimos como a 10 cuadras, vivimos al lado, se va caminando con todos los focos, parte la Anto ahí. De repente yo llamo a la Antonia para preguntarle cómo van las cosas, “mamá, estoy a tres teléfonos y a dos computadores, no te puedo hablar”, porque piensa que no va a resultar“, sumó la actriz.

Catalina es hija de dos actores, Jorge Guerra y Gloria Münchmeyer, y es por eso que nunca vio otra alternativa que ser actriz: “Era de las que me aguachaba en los ensayos y estaba hasta las tantas de la madrugada, me sabía todos los textos de las obras, acompañaba a mi mamá a las grabaciones, o sea, yo viví más el teatro con mi mamá que conmigo misma”.

“Entonces como que era lógico que yo tenía que estudiar teatro, pero me pasaba que a cualquier escuela que yo entrara en Chile, era con el amigo personal de mi mamá“, aseguró.

Durante la entrevista también conversaron sobre la muerte de su marido, Ricardo Larenas, y los difíciles días que vivió posterior a su fallecimiento, teniendo a su hija de tan solo cinco meses. “Me pillo sin ideología, no soy católica, no soy budista“, explicó.

“Yo soy la viuda, pero es parte de mi historia, no quiero nunca ser víctima de la situación, si hay algo que puedo rescatar es que nunca me morí de pena, pero sentía que nunca más me iba a reír“, agregó.

Pero aseguró que esta tragedia la hizo tener “un arma y soy capaz de pasar por eso”, a pesar de que “fueron muchos años de duelo, de pena, la Antonia me salvó, el trabajo me salvó” , cerró Catalina Guerra.