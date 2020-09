Marcelo Marocchino celebró la reapertura de su tienda: “La gente se sorprende que esté acá atendiendo”

View this post on Instagram

Desde El Martes Abriremos Las Puertas de Mi Querida Casa @cielomilano & @sartoriamarocchino Pueden Reservar su Cita En info@cielomilano.cl!! Retomando con Fuerza Mi Pasión… Verse Bien…Sentirse Mejor… Vi Aspettiamo con Un Buon Caffè… . . . #menstyle #mensfashion #menwithclass