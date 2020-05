Marcelo Marocchino confirmó que suspendió su matrimonio en Italia por el coronavirus: “25 personas tenían los pasajes comprados”

View this post on Instagram

Hoy con Marcelo Marocchino hablamos de su vida, de su visión de la industria de la moda post Covid y de su experiencia en Colombia junto a Masterchef…. Y muuuuucho + 😜👍 . . . Today with Marcelo Marocchino we talk about his life, the post-Covid fashion industry and his experience in Colombia with Masterchef 😜👍 . . . #interview #interviews #music #interviewready #interviewing #interviewtips #interviewtime #interviewer #radio #interviewmagazine #interviewoutfit #interviewday #interviewprep # #interviewers #instagram #interviewmag #entrevista #entrevistas #entrevistando #entrevistado #entrevistar #entrevistaexclusiva #entrevistada #chile