“En Miami es un NN y eso para él es valioso”: Así es el presente de Mauricio Israel en Estados Unidos

Lo que se ha sabido de Mauricio Israel, exconductor que en Mega leía las noticias con canciones de fondo, es que se dedica al corretaje de propiedades en Miami. Hace dos años contrajo matrimonio con la colombiana Debbie Valle y recientemente concedió una entrevista en la que aseguró que “nunca más” regresará a Chile.

Precisamente entre enero y junio estuvo en el país y al regresar a Estados Unidos se contagió de Covid-19. “Tenía ganas de volver. Incluso tuve ofertas. Me llamaron, cuando se fue Milton Millas, de la Agricultura. Hoy valoro mi tranquilidad. Salgo y viajo”, sostuvo Israel a la revista Total 90.

Agregó que “vengo llegando de Chile. Voy a Israel, voy a Colombia. Tengo una vida tranquila y me he hecho de un grupo de amigos, con los que lo paso bien. ¿Qué necesidad tengo de estar ahí de nuevo?“.

Consultado por LUN, el entrevistador del también exrostro de Chilevisión, Álvaro Muñoz, explicó que “todos sus negocios los hacía desde Miami, pero tenía que viajar mucho. La empresa le había asignado todo el Medio Oriente. Iba y venía con contratos”.

Además, Muñoz detalló que Israel “tiene un grupo de amigos. Algunos son chilenos que viven allá, como Carola Julio. También se junta con personas que no son famosas y de otras nacionalidades. Ha hecho una amplia red de amigos, gracias al corretaje de propiedades. En todo caso, no se junta, por ejemplo, con (Iván) Zamorano o Felipe Viel, que también residen en Miami”.

Consultado sobre la “tranquilidad” a la que se refirió el exrostro televisivo en la entrevista, Muñoz indicó que en Miami “es un NN y eso para él, por todo lo que pasó en Chile, es valioso. Hace su vida como una persona normal”.

“Me comentó que en Chile siente una buena recepción de la gente, pero no falta quien le grita “devuelve la plata” y arranca. Me dijo que tiene todas sus deudas resueltas. Si no fuera así, no tendría la ciudadanía gringa”, concluyó el entrevistador.