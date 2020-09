Kika Silva oficializó su fundación animalista: “Siento que tengo un montón por aprender”

Hace tres años, Kika Silva creó la Fundación Roxy, bautizada así en honor a la cerdita que vivió junto a ella entre marzo y junio de 2017 y que hoy fomenta el cuidado animal y la tenencia responsable. Recientemente, la modelo anunció que firmó en la notaría la constitución de la personalidad jurídica.

De este modo, su organización quedó legalizada. “Soy la presidenta de la fundación, siempre fue un sueño formarla legalmente. No me había atrevido antes, no me sentía capaz, encontraba que era mucha responsabilidad”, expresó la modelo en conversación con LUN.

Silva agregó que “estableciéndonos legalmente podemos abarcar mucho más. Eso significa tener capital, generar más ayuda, tener un equipo de trabajo, educar mejor y empezar a trabajar en proyectos”.

“La idea de todo esto es poder generar educación, hablar sobre tenencia responsable, esterilización, generar adopciones, ayudar a diferentes organizaciones o personas que también están en esto, todo para crear una plataforma para contribuir con nuestro fin último que son los animales“, remarcó.

La expanelista de Bienvenidos recordó a su cerdita fallecida: “Ella generó un cambio muy grande en mí respecto a la cercanía que tenía con los animales, sobre el respeto y muchas cosas que antes no eran de mi interés. Cuando llegó ella empecé a entender muchas cosas que eran necesarias”.

“Es un gran desafío para mí, siento que tengo un montón por aprender. Mi plan es seguir avanzando, seguir ayudando, seguir aprendiendo. Creo que el tema de la educación es fundamental. Tenemos que saber más sobre tenencia responsable y enseñar. Dedicar mi tiempo a esto me pone muy contenta”, manifestó Silva.