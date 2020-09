“Que el miedo no nos paralice”: María José Quintanilla compartió potente reflexión en Instagram

View this post on Instagram

Escuché tantos “no“ en mi vida, y presencié muchas veces cómo algunas personas creían tener el derecho de hablar sobre lo que tenía o no tenía hacer, decir, vestir e incluso sentir. Ahora sigo aprendiendo a escucharme! Nuestra voz! Escuchemos nuestra voz, respiremos, démonos una pausa. Que el miedo no nos paralice y si lo hace… sin culpas!, es válido temer y tener incertidumbre. Cada verdad es distinta, cada camino es diferente. Hay que tener cuidado a veces con juzgar, pues esos zapatos a los que juzgamos no sabemos cuál camino han recorrido. Creo de corazón que lo único que nos queda es la empatía, ver las cosas desde distintos planos y lugares. Sé que a veces no todas las personas actúan bien, pero siempre prefiero esperar lo mejor, creer, soñar… Con mi historia de vida hubiese sido más fácil no creer y dejarme llevar por lo que algunos pensaban que era mi destino… pero salté, no sé si lo hice bien o mal, pero aun así en los días más oscuros, agradezco a la vida y al universo porque puedo sonreír…