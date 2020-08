La delicada situación familiar de Vanesa Borghi: Su padre tiene cáncer y no puede viajar a visitarlo

“Les voy a contar algo súper personal. Mi papá tiene cáncer, le detectaron cáncer hace muy poquito. De páncreas (…) Supe hace dos semanas”, reveló Vanesa Borghi el pasado jueves en un live de Instagram junto a Diana Bolocco y Martín Cárcamo.

En conversación con LUN, la modelo detalló el estado de salud de Jorge, su progenitor. “Está con una actitud positiva, está consciente de la gravedad de este tipo de cáncer, pero con buena disposición y eso me tiene muy tranquila. Estamos hablando más seguido que nunca”, expresó.

Producto de la pandemia del Covid-19, Argentina cerró sus fronteras para evitar la propagación del virus, por lo que Vanesa Borghi no puede ir a ver a su padre, quien por el momento recibe los cuidados de su otra hija, Noelia.

“Ahora siento mucho más los efectos de la pandemia, porque me encantaría poder ir, verlo y abrazarlo. Iba a viajar por el matrimonio de un primo y ahí íbamos a estar juntos pero todo se suspendió. Por el momento no es posible estar con él pero estoy muy ansiosa por volver a verlo“, señaló Vanesa.

En el mencionado live de Instagram, la modelo reflexionó en torno a la maternidad. “Pasa que mi papá siempre nos dice a mí y a mi hermana: ‘¿Cuándo me van a dar un nieto? Yo no quiero morirme sin haber tenido uno’. Nunca pescamos mucho el comentario pero hoy en día una piensa en esas palabras, las toma más en cuenta… pero bueno, cuando llegue un hijo, que llegue. No se fuerza nada”, sentenció.