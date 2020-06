Angélica Sepúlveda recibe amenaza de embargo: “¿Nos piden que nos quedemos en casa para perderlo todo?”

Angélica Sepúlveda sigue encontrando en su cuenta de Instagram, ya con casi 24 mil seguidores, una vía de escape y comunicación con muchos que empatizan con sus vivencias.

Nuevamente es el escaso apoyo que ha recibido para seguir adelante con su emprendimiento lo que, incluso, la tiene por estos al borde del embargo, tal como contó a través de un mandato emanado del BancoEstado por una deuda que bordea los 2 millones de pesos, según puede verse en la imagen que subió.

“Miren la tremenda sorpresita que tiró hoy a las 14:25 hrs en el jardín de mi casa el simpático receptor Roberto Santander Hernández . Comprenderán que nada podía hacer a esa hora un día viernes, de lo contrario, habría ido corriendo al @bancoestado a pagar todito”, comentó con ironía.

Luego, envió un mensaje a esos miles de chilenos que pasan una situación similar a la de ella “con deudas millonarias por todos lados y no porque seamos botarate, todas las pymes informales e independientes pedimos créditos para lograr nuestros negocios, tenemos ese anhelo y gusto por el trabajo incansable y lo hacemos con amor y dedicación”, escribió.

Luego, otra vez los políticos fueron su objetivo. “Si los políticos no empatizan de verdad con la clase media, con los que estamos hasta el cuello con cuotas vencidas, amenazados con embargos, etc, etc terminando la pandemia va a quedar la patá”, advirtió Sepúlveda.

“¿Nos piden que nos quedemos en casa para perderlo todo? Pues yo, no los banco más, y aunque sea vendiendo droga junto esa cagá de plata, pero escuchen bien, a mí no me embargan ni una wea!!! Lo dije y qué!!”, cerró la exchica reality.

Luego, en otra foto y más serena, contó cómo sobrelleva la situación con su familia. “Mi mamá se llama Juanita y anoche, sin contarle la amenazadora carta qué nos llegó del banco, agarré mi mejor sonrisa y nos sentamos felices a comer el riquísimo estofado que hizo en su honor”, contó, dando detalles de la sabrosa receta que mostró.

“Hay que ponerle corazón y optimismo a la adversidad, nada de caras tristes y encerrarnos en casa a llorar, ustedes creen que anoche dormí??? Busqué información, hice consultas, encontré en Internet miles de causas de deudas millonarias bancarias, hipotecarias, de consumo”, afirmó, prometiendo que saldrá victoriosa de este momento y que, después de ganar el juicio que llevará adelante por esta deuda “ayudar con información y pasos a seguir a todos”.