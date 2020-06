“No hemos tenido tiempo ni de hablar de matrimonio”: Belén Hidalgo se refirió a su larga relación con Pablo Ormeño

Esta semana, la exmodelo Belén Hidalgo y el empresario Pablo Ormeño cumplieron nueve años de relación. Con dos hijos y muy enfocados en sus respectivas labores, la argentina reconoce que “no hemos tenido tiempo ni de hablar de matrimonio“.

“Hemos hecho muchas cosas. Primero nació Mariano, después vino Elisa, Pablo siempre tiene mucho trabajo. Después comenzamos a construirnos nuestra casa, después llenarla, los muebles y aún estamos en esa parada“, sostuvo Hidalgo en conversación con LUN.

La hoy empresaria agregó que “para mí no es indispensable casarme, lo importante es estar bien juntos y en familia. No es un requisito. Si nos casamos bien, y si no, estoy feliz igual”.

Respecto de su aniversario, la exmodelo afirmó que “es mucho tiempo, casi una década. Es impresionante cómo se pasan los años porque pareciera que fue ayer que empezamos a salir y ya tenemos dos niños. Eso estuvimos hablando el día que celebramos, porque hemos hecho muchas cosas juntos”.