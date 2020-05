Roxana Muñoz reveló que familiar asintomático de coronavirus visitó a sus abuelos

View this post on Instagram

La verdad que me da mucha rabia que aún no se tome esto en serio. Admiro y valoro el trabajo que hacen todos los funcionarios de la salud, ya que están muy expuestos a contagiarse, pero por esta misma razón se deben cuidar y mucho menos visitar familiares o amigos . Menos si eres enfermera y aún no tienes el resultado de tu examen , como chicha se te ocurre ir a un cumple de un sobrino a la casa de los abuelitos ?? Y peor aún sin saber el resultado de tu examen ni mascarilla 🤦‍♀️😤🤯🤬 #quedateencasa por la chuchaaaaaa. Prohibido reunirse con otras personas . No es tiempo de celebraciones ni reuniones familiares . Entiendaaaaa