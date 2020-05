Un “alegre” Bad Bunny en cuarentena cantó canciones inéditas, bailó con su novia y reventó las redes sociales

Lo dio todo. Tanto, que los que se lo perdieron igual se han encontrado con bastante de la transmisión viralizado.

El live que ofreció el trapero Bad Bunny se tomó la conversación por su entusiasta estado frente a la cámara, por las canciones inéditas que ofreció y por el momento que compartió con su fanaticada la noche del sábado.

Bad bunny paaal mundo jajaa te esperamos 2021 😂🦈 🐰🔥🔥 #BadBunnyVirtualConcert pic.twitter.com/hPsVQw98Z4 — Octavio Zambrano (@XavierZambranoI) May 3, 2020

Un día mas bad bunny nos representa: pic.twitter.com/vco9wymSXO — Albert Martinez (@Albertjma_) May 3, 2020

Bad Bunny somos todos? Bad Bunny somos todos. pic.twitter.com/furvitAObO — itzz. (@itzzier) May 3, 2020

Quiero una relación como la de Bad Bunny y su novia pic.twitter.com/YnQjt3JShC — Not Found (@MperfectB) May 3, 2020

Cuatro horas duró la transmisión, donde el alcohol fue el combustible para una noche de baile y revelaciones, y desafinaciones, que aún lo tienen como parte de los temas más comentados y que terminaron con el artista rendido. “Gracias gente. No hay otro live de mi parte hasta el próximo año”, aseguró.

Gracias gente 🖤 no hay otro live de mi parte hasta el proximo año — 👁 (@sanbenito) May 3, 2020

El principal secreto fue lo que desclasificó respecto a una eventual colaboración con Don Omar que no se habría concretado por culpa del legendario reggaetonero.

“Cuando yo digo que un tema es con alguien, es con esa persona. Este podría haberlo sacado con 15 personas, con el que sea. Pero no, porque cuando yo lo hice, la vibra y todo lo que surgía era con esa persona, quien dijo que sí y luego que no… Pues no sé. Yo, punto y se acabó, pero el tema se murió. No iba a rellenar un vacío que solo puede rellenar esa persona. Y este era el tema”, se despachó antes de cantarla.