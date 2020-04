Un cumpleaños diferente: Pareja de Karla Rubilar felicitó a la ministra en redes sociales

View this post on Instagram

‪“Si te quiero es porque eres‬ ‪mi amor mi cómplice y todo‬ ‪y en la calle codo a codo💪‬ ‪somos mucho más que dos”‬ ‪🌲♥️👩🏻‍⚕️‬ ‪Feliz Cumpleaños 💞 @karlaenaccion ‪El primero de una vida entera junto a ti…‬