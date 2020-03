Íngrid Cruz y sus ansiedades en cuarentena: “Trato de no ver tantas noticias. Me angustian”

View this post on Instagram

Días de casa Días de hija y perritos Días de pensar y agradecer… Trato de no ver tantas noticias …me angustian … Trato de tener un horario y cumplir con pequeñas tareas ,para que cuando volvamos a la normalidad ,mi personaje no sea dos tallas más grandes…jajajajajaj Extraño grabar …tengo un trabajo que no se puede hacer virtual … y extraño a mis compañeritos. Debo decir que las tareas on line de mi hija …me han quedado grande …jajajaj Que en realidad no son sólo tareas ,es enseñar …y ha sido titánico!!! Lenguaje ,historia …puedo… Pero Matematicas ,química …química po weon !!! No es algo que me salga fácil y lo peor es que no tengo la certeza de que le esté enseñando bien… Jajajaja Pero aquí voy …en cuarentena . Cuidémonos ,cuídense …❤️ Pd:hoy ando sensible 💕 Pronto haré un live … Pa pelar el cable un rato🤟 Les mando un beso enorme 💋