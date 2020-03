“Me tienen encabronao”: Bad Bunny arremete contra Netflix por no poder maratonear Kung Fu Panda

Bad Bunny generó diversas reacciones en sus redes sociales luego de increpar a Netflix por no tener en su catálogo las tres partes de Kung Fu Panda.

“Meraaa @netflix !!! Por qué diablos tienen Kung Fu Panda 2 y no tienen la 1?????”, comenzó escribiendo el “Conejo Malo” en Twitter.

Luego, agregó: “No entiendo en verdad. Me tienen encabronao. Quiero ver las 3 de corrido“.

Su reclamo fue bien aceptado por sus seguidores, quienes apoyaron la moción e incluso solicitaron a Netflix hacer lo mismo, pero con otras películas.

