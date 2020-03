Geri Hoops afirmó que volverá a realizar clases de twerk tras denuncia por violación

El 21 de febrero pasado, la bailarina Geri Hoops denunció que fue violada y abusada por dos policías en Puerto Rico. Días después, entregó detalles acerca de la agresión que sufrió y afirmó que “viví una de las situaciones más feas que puede vivir una mujer“.

En medio de la controversia por los mensajes que ha recibido en su Instagram, en la que usuarios hombres denostaban su caso, la joven hizo sus descargos en la misma red social y detalló el difícil momento que vive en lo personal.

“Hoy fue mi último pensamiento suicida. Porque después de un rato agradecidamente (sic) de mi minuto de lucidez, me pregunté a mí misma, ¿por qué soy yo la que todos los días es quien se debe tomar un coctel de pastillas para que no me den crisis de pánico y angustia? ¿Por qué soy yo la que llora por pena? Y no tengo ganas de existir. ¿Por qué siento vergüenza de algo que no hice?“, manifestó Hoops en la publicación.

La bailarina apuntó a los dos sujetos que abusaron de ella y remarcó que “ellos son los que deberían sentir vergüenza. Entonces me levanté y dije no, no es justo, porque ellos ahora hacen su vida normal y yo con un ‘shock post traumático’“.

Geri Hoops también anunció que volverá a sus labores. “Tengo los ovarios suficientes para volver a hacer mi vida normal, mis clases que tanto amo (…) Gracias a la gran fuerza de mis alumnas hoy soy fuerte“, expresó.