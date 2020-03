Denise Rosenthal debutó en TikTok con video sobre el amor propio: Espera que se convierta en challenge

View this post on Instagram

Hice un nuevo Tik Tok ayer (bueno, estuve como 2 días haciéndolo jajaja todo un desafío), y espero que se convierta en challenge 🤣🙊🙌🏽. Les reto 🤩💞🙌🏽 A por querernos, respetarnos, cuidarnos, ser conscientes, y naturalizar las “imperfecciones” (si se podrían llamar así, porque para mi no) para aceptar nuestras diferencias y abrazarlas, con seguridad y fuerza. 💞 L@s quiero, admiro y me inspiran, diariamente. #TieneSabor #ChallengeTieneSabor #meamoynomeimporta #hermos@ohermos@ 🌸 (si me quiere seguir en tik tok soy @ deniserosenthaloficial