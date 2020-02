“Verán una versión más masculina de mí”: Leo Méndez Jr. es el nuevo confirmado para “Bailando por un sueño”

Este domingo confirmaron que el Leo Méndez Jr. será parte del nuevo programa de Canal 13, Bailando por un sueño.

El hijo de DJ Méndez representará a la Fundación Suyai, institución que trabaja con perros y gatos callejeros, rehabilitándolos y estirizándolos.

En conversación con La Cuarta, el joven de 23 años detalló que “siento que es necesario salir de mi zona de confort, ya que el baile en sí no es lo mío. Entonces voy con mucho nervio, así que este desafío me lo tomo con mucha responsabilidad, ya que el mínimo error mío puede ridiculizarme hasta un punto que me puede dar vergüenza”.

Asimismo, reveló que ya se comenzó a preparar para el estelar, dejando el cigarro y haciendo natación todos los días.

Por otra parte, Méndez reveló que su pareja de baile será el exparticipante de Rojo, Vicente Rojas.

“El bailar con una pareja hombre yo sé que a muchos no les gusta, pero sé que les llama la atención. Para mí es también representar a la comunidad LGTB. Además, me gustan los desafíos”, explicó.

De igual forma, aseguró que la audiencia “verá una versión más masculina de mí. Últimamente, por las redes sociales la gente ha visto un lado más femenino, yo me maquillo, uso ropa femenina. Pero a la gente se olvida de que yo soy hombre“.