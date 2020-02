Bad Bunny cuestionó a Selena Gomez sobre sus raíces latinas y ella respondió

El cantante puertorriqueño Bad Bunny le preguntó a Selena Gomez en una entrevista del medio Dazed sobre sus raíces latinas.

“Tienes un apellido latino por tu papá (mexicano): ¿sientes que al ser una estrella mundial representas a los latinos aunque tu música es en inglés?“, fue el cuestionamiento del artista.

A lo que Gomez respondió: “cien por ciento. Siempre he hablado de dónde vengo. Valoro mucho mi apellido“. Agregando también que tenía la intención de cantar más en español.

“Eso es algo que voy a hacer con más frecuencia. Me gustaría hacer mucho más, porque no me lo tomo a la ligera. Me siento muy honrada de ser latina“, concluyó.

Cabe recordar que Gomez produjo la serie documental de Netflix, “Indocumentados“, para el cual se inspiró en sus abuelos.