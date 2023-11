Carlos Alcaraz vence a Medvedev y se cita con Djokovic en las semifinales de las ATP Finals

En un partidazo este viernes, Carlos Alcaraz abrochó su clasificación a las semifinales de las ATP Finals, refrendando su condición de número 2 del mundo tras el tropiezo que sufrió en el comienzo de torneo, ante Alexander Zverev.

El hispano tenía un escollo no menor en el actual 3 del ranking ATP, el ruso Daniil Medvedev, a quien logró superar con suficiencia y en apenas 1 hora con 21 minutos de juego en Turín.

En dicho período, a Carlos Alcaraz le bastaron dos quiebres por cada set para obtener el doble 6/4 que le permitió seguir en carrera por el título del campeonato que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada.

Charly is COOKING 🔥@carlosalcaraz defeats Medvedev 6-4 6-4 to finish top of the Red Group on his #NittoATPFinals debut! pic.twitter.com/n13E7rezRN

— Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2023