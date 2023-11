Ons Jabeur anuncia que donará parte del dinero recaudado en las WTA Finals a los palestinos: “No es un mensaje político, es humanidad”

Durante esta semana, se está llevando a cabo las WTA Finals, torneo que disputan las 8 mejores tenistas de la temporada. Allí, una de las favoritas a quedarse con el título es la tunecina Ons Jabeur (7°), quien tras su última victoria rompió en llanto por la situación que atraviesa Palestina.

Luego de derrotar por 6/4 y 6/3 a Marketa Vondrouso (6°), la tenista de Túnez, Ons Jabeur, anunció entre lágrimas que donará parte del dinero recaudado en el torneo a los palestinos.

Una vez finalizado el partido, Jabeur expresó su profunda tristeza por la guerra desatada en el Medio Oriente entre Israel y Palestina. “No puedo estar contenta con esta victoria. La situación en el mundo no me hace feliz”, sostuvo la tenista de Túnez.

Tras emitir esas primeras palabras, la número 7 del mundo tuvo que parar de hablar para tratar de contener su emoción al hablar del tema. Fue allí cuando Ons Jabeur comentó que “es muy duro ver morir a niños y bebés todos los días. Es desgarrador”.

Frente a ello, la tunecina decidió que donará parte del dinero que consiga en las WTA Finals a los palestinos. “Donaré parte del dinero de mi premio para ayudar a los palestinos”, señaló. Además, para clarificar la situación, Ons Jabeur aseguró que “no es un mensaje político, es humanidad”.

Ahora, Ons Jabeur se verá las caras con la polaca Iga Swiatek (2°) este viernes 3 de noviembre para definir el cupo a las semifinales del torneo que se disputa en Cancún.

Ons Jabeur says she’s donating a portion of her prize money to Palestine:

“I am very happy with the win but I haven’t been very happy lately. The situation in the world doesn’t make me happy… I feel like… I am sorry. It’s very tough seeing children & babies dying every day.… pic.twitter.com/fVBz9McSjU

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 2, 2023