Aryna Sabalenka arremete contra el circuito femenino de tenis: “He sentido que la WTA me faltaba el respeto”

Durante esta semana y hasta el próximo 6 de noviembre se están llevando a cabo las WTA Finals 2023 en Cancún, México. El torneo convoca a las 8 mejores tenistas individuales del año y a las 8 mejores duplas de la temporada.

Una de las tenistas que no podía faltar es la actual número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien brilló en su debut ante la griega Maria Sakkari (9°) por 6/0 y 6/1. Sin embargo, Sabalenka tras su victoria arremetió con todo contra la WTA por las deficientes condiciones en las cuales se desarrolla el torneo en tierras mexicanas.

El descargo de Sabalenka

Luego de haber arrasado en su debut en las WTA Finals, Aryna Sabalenka utilizó sus redes sociales para expresar sus sensaciones posterior al triunfo, pero también para realizar una crítica al circuito femenino de tenis.

“Estoy contenta por haber sido capaz de permanecer concentrada esta noche, superando todas estas condiciones y jugar bien. Pese a esto, debo decir que estoy muy decepcionada con la WTA y la experiencia que estamos teniendo con las WTA Finals. He sentido que la WTA me faltaba el respeto. Creo que la mayoría lo hemos sentido así”, partió declarando la bielorrusa.

Junto con ello, la actual número uno del mundo dejó en claro que “Este no es el nivel de organización que una espera para un torneo así. Honestamente, no me siento segura moviéndome sobre esta cancha durante mucho tiempo. La pelota no pica del todo bien, además de no haber tenido la opción de practicar en la cancha central por primera vez hasta un día antes del comienzo del torneo. Esto no es aceptable para mí en una situación donde hay tanto en juego”.

Sabalenka apunta a la WTA como responsable

Pese a que el torneo que se desarrolla en México no ha sido del gusto de Sabalenka, la tenista dejó en claro que sus críticas son hacia la WTA y no hacia la organización del torneo norteamericano.

“Después de decir todo esto, me gustaría mostrar mi aprecio por los organizadores, para todo aquel que ayudó a que se construyera esta cancha en el último minuto y para todo aquel que esté trabajando en el evento. Sé perfectamente que no es su error, así que quiero dejarlo bien claro, así como tampoco lo es de todos los fanáticos mexicanos que han venido a vernos, a los cuales amo y tengo muy en consideración. Estoy muy feliz de estar en México, pero también me siento decepcionada con la WTA y con toda esta situación”, concluyó.

Ahora, el próximo desafío que se aproxima en el horizonte de Aryna Sabalenka es enfrentar a la kazaja Elena Rybakina (4°) en un encuentro válido por la fase de grupos de la WTA Finals.