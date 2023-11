Durante esta semana, se está llevando a cabo el Masters 1000 de París, el penúltimo torneo de la temporada del circuito ATP. Sin embargo, el torneo no ha estado exento de polémicas principalmente por el horario de los partidos.

Este jueves el tenista italiano Jannik Sinner (4°), quien había clasificado a los octavos de final, anunció su retiro del torneo francés luego de haber terminado de jugar a las 02:37 de la madrugada. La situación causó la indignación de los jugadores del circuito que criticaron ferozmente a la ATP.

Jannik Sinner consiguió una maratónica victoria ante el estadounidense Mackenzie McDonald (42°) por 6/7, 7/5 y 6/1, luego de haber jugado durante casi tres horas de partido, el cual culminó a las 02:37 horas de la madrugada.

El italiano de 22 años no ocultó su enojo y descontento por el horario en el que terminó su partido, por lo que tomó la decisión de no presentarse a la ronda de octavos de final donde iba a enfrentar a Alex de Minaur (13°).

“Me entristece anunciar que me retiro del partido de hoy en Bercy. Mi partido terminó casi a las 3 de la mañana de esta mañana, lo que significa que no me acosté hasta unas horas más tarde. Tuve menos de 12 horas para descansar y prepararme para mi próximo partido. Tengo que hacer lo que creo que es mejor para mi salud y mi cuerpo”, expresó Sinner en sus redes sociales.

Las críticas por parte de los jugadores del circuito no se tardaron en llegar. El legendario Stan Wawrinka (51°) apuntó que la situación de Sinner “es una locura. Al torneo le da igual y la ATP solo sigue lo que quieren. Siempre es la misma historia”.

Por su parte el noruego Casper Ruud (8°) señaló: “¡Bravo, ATP! Vaya manera de ayudar a uno de los mejores jugadores del mundo a recuperarse y estar lo más preparado posible cuando terminó su partido anterior a las 2:37 A.M. 14,5 horas para recuperarse… Esto es una broma”.

Bravo @atptour 👏👏 way to help one of the best players in the world recover and be as ready as possible when he finished his previous match at 2:37 am this morning👍👍 14,5 hours to recover.. what a joke🤦 https://t.co/X5GsgY7scj

— Casper Ruud (@CasperRuud98) November 2, 2023