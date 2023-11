Daniil Medvedev cae en su debut del Masters 1000 de París ante Dimitrov y le dedicó un gesto “peineta” al público francés

Durante la jornada de este miércoles, el tenista ruso Daniil Medvedev (3°) vivió un verdadero tormento con el público francés que asistió a ver su prematura derrota ante el húngaro Grigor Dimitrov (17°) por 6/3, 6/7 y 7/6 en la primera ronda del Masters 1000 de París.

El tenista moscovita se enfrentó en innumerables ocasiones a un público parisino que, por momentos, lo sacaron del foco del partido. La guinda de la torta sucedió justo después de que se consumara la derrota de Medvedev, momento en el que el ruso realizó un gesto a la grada que luego justificó en la rueda de prensa.

El encuentro entre el ruso y el húngaro estuvo disputado de principio a fin, pero era Medvedev quien llegaba como favorito a la instancia. Sin embargo, Grigor Dimitrov se mostró más sólido y pudo plasmar lo jugado en el resultado del partido que terminó en una victoria de 6/3, 6/7 y 7/6 para el jugador de Hungría.

Tras consumarse la victoria de Dimitrov, el tenista ruso no se quedó callado y expresó su malestar hacia el público que estaba en las gradas, el cual no lo dejó jugar tranquilo durante todo el partido entre silbidos y abucheos.

Justo en el momento en que se dirigía a abandonar la cancha, Daniil Medvedev comenzó a mirarse las uñas y posteriormente procedió a hacer un gesto peineta, levantando el dedo del medio a los espectadores.

Middle finger from Daniil Medvedev while leaving the court? 😬

