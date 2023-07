La insólita explicación de Davidovich Fokina para sacar por abajo ante Holger Rune: “Me he c…, no quería jugar ese punto”

En uno de los encuentros más intensos de la jornada este sábado por la tercera ronda de Wimbledon, el danés Holger Rune se impuso en cinco sufridos sets al español Alejandro Davidovich Fokina.

Ambos jugadores alternaron el dominio durante el césped, con el danés ganando el primer y cuarto sets por 6/3 y 6/4, mientras que el hispano se llevó por 6/4 y 6/3 el segundo y tercer parcial. En el quinto terminaron desempatando en el tie break.

El problema es que a Alejandro Davidovich Fokina no se le ocurrió nada mejor, estando 8-8, que sacar por abajo, cuestión que Holger Rune terminó aprovechando para conseguir el mini quiebre que le permitió imponerse tras 3 horas y 58 minutos de juego.

¡INSÓLITO! En un momento clave del partido, Davidovich Fokina le entregó el partido en bandeja a Rune. 😳 ⭐ Disfrutá de TODAS las canchas de #Wimbledon en @starplusla.#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/hhBbW6JjvU — ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 8, 2023

Tras el compromiso, el hispano reconoció que dicha jugada fue una salida de emergencia. “Hay que aceptar lo que ha pasado, me he cagado y no quería jugar ese punto”, reconoció el deportista de 24 años luego de su derrota en Wimbledon.