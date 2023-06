Leyla Musalem: “Ser otra vez número uno del mundo es mi último sueño”

Este jueves se realiza el lanzamiento de “Leyla”, texto que desarrolla la vida y obra de la emblemática tenista nacional Leyla Musalem, quien además de ser campeona sudamericana en la década de los 70 y 80, fue capitana nacional de la Fed Cup y en 2019 reverdeció laureles al ser monarca planetaria a nivel senior.

“No fue fácil. Tú luchabas contra muchas cosas, como el machismo, pero la verdad que nunca fue un tema para mí. Yo seguí adelante con esto porque era una pasión, era algo que no lo podía soltar desde que el primer día que mi padre me llevó a las canchas de tenis. Siempre estuve claro que el tenis iba a ser mi compañero de por vida. Es un libro que ojalá les guste, un libro entretenido, es cortito y cuenta parte de mi vida, no sólo los momentos de éxito sino también los que tuve atravesar en algún momento más difícil”, recalcó en una emotiva conversación con Macarena Miranda en la última edición de “Mujeres al Deporte”.

En la instancia, Leyla Musalem proyecta las metas que todavía proyecta en el tenis activo. “Voy a jugar en la categoría 75 años, a ver si puedo lograr el número uno. No es fácil, se compite con con europeas con americanas que están muy dedicadas a esto y ese es mi sueño. A lo mejor es el último, ser número uno del mundo, junto con este libro”, recalcó Leyla Musalem, junto con repasar cómo fue surgiendo en el deporte con el apoyo de su padre, Salvador Musalem, y su pareja, el actual presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías.

“Mi papá casi le exige que si no entra al tenis no se casa conmigo y se lo decía en serio, “tú tienes que entrar al tenis o si no a mi hija no te la llevas”. Yo era los ojos de mi padre y para él que alguien me sacara de este mundo que que a él le daba tanta satisfacciones no podía ser”, explicó, junto con valorar la insistencia que tuvo en su desarrollo tenístico.

“No me pudo haber dejado nada mejor, le doy gracias cada día porque para mí cada día ir a jugar es un milagro a estas alturas de la vida, estoy en lo que estaba desde los 12 años de edad. Es una tremenda herencia que me dejó a mí y toda mi familia”, remarcó.

La mirada de Stephanie Elías

Una particularidad es que la biografía de Leyla Musalem no la escribió cualquier persona, sino que su hija, periodista de profesión, quien también compartió sus impresiones del lanzamiento del texto en “Mujeres al Deporte”.

“Yo ya había empezado a hacer el reportaje el reporteo del libro, las entrevistas y la investigación cuando mi mamá toma la decisión de prepararse para el número uno. Creo que para toda la familia fue una sorpresa el boom mediático que causó el interés que causó su logro, al punto que dijimos que el libro hay que sacarlo sí o sí. El impulsor de contar sus memorias para mí fue la necesidad de hacer que mi mamá fuera eterna“, reconoció, junto con plantear la otra faceta que encontró de su madre.

“Me pasó que me encontré con otra mujer, esa mamá que yo conocía tenía todas estas versiones. A pesar de lo estricto que era mi abuelo, de alguna manera era muy bien portada, pero también era rebelde“, planteó Stephanie Elías.