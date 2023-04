Nicolás Jarry es sorprendido por Safiullin y cae en la primera ronda de Madrid

Nicolás Jarry tuvo un jueves de debut y despedida en el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid al caer en la primera ronda luego de tres sets ante el ruso Roman Safiullin, 112 del ranking ATP, proveniente de las clasificaciones.

El ruso mostró un nivel consistente en su juego desde el inicio, devolviendo con intensidad los servicios del número 1 de Chile, cuestión que le permitió generarse tres chances de quiebre en el primer turno de saque del nacional y concretar un cuarto intento en el quinto game del parcial inicial.

Ya en desventaja en la cancha 6 de la Caja Mágica en Madrid, Nicolás Jarry no inquietó mayormente a Roman Safiullin al momento de sacar (de hecho, éste ganó el 93% de los puntos con su primer saque en este período). Para peor, su rival terminó ampliando la diferencia para ganar el parcial inicial con un cómodo 6/2.

Aunque el ruso llegó a la capital de España sin haber ganado un partido sobre arcilla en el año, se mostró adaptado a la superficie y siguió agresivo ante el estilo de juego del 51 del mundo. Todo hasta el sexto juego del segundo set, cuando la mejor raqueta nacional aprovechó un bajón del oponente para concretar un quiebre en su primera oportunidad del partido, ventaja que supo administrar y así lograr el 6/3 con que emparejó el marcador.

Sin embargo, el tercer set no pudo empezar peor para Nicolás Jarry luego que Roman Safiullin le rompió el saque “en cero” en el segundo game. De ahí en más, el jugador de 25 años, ex número 2 del mundo en juniors, no dio espacio a alguna reacción y selló su victoria por 6/3 en 1 hora y 49 minutos de juego.

El próximo desafío del chileno será en el Masters 1000 de Roma, torneo que comenzará el próximo 8 de mayo y donde está anotado en el cuadro principal.