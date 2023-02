Rafael Nadal se baja de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami

La lesión que sufrió Rafael Nadal en su pierna izquierda y que lo marginó del Abierto de Australia le sigue provocando incomodidad al español en torno a la continuidad en su accidentada temporada 2023.

Como se había establecido por entonces, el ganador de 22 títulos de Grand Slams tenía para al menos dos meses de para, cuestión que se terminó ratificando este martes luego que oficializó su baja de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

“Comencé la rehabilitación, el gimnasio y la fisioterapia según las instrucciones de los médicos, preparándonos para volver en las mejores condiciones, pero estoy triste porque no podré competir en Indian Wells ni en Miami”, remarcó Rafael Nadal en sus redes sociales para dar a conocer su ausencia de los dos primeros torneos Masters 1000 del año.

“Echaré de menos a todos mis fans estadounidenses, pero espero verlos a finales de este año durante la gira de verano”, apuntó el jugador de 36 años, confiado en disputar los torneos previos al US Open. Por ahora, la duda está en si estará en condiciones de disputar la gira de arcilla en Europa, que tiene como punto culmine su torneo favorito: Roland Garros.

I am sad that I won’t be able to compete at Indian Wells nor Miami.

Very sad not to be there. I’ll miss all my US fans but I hope to see them later this year during the summer swing. pic.twitter.com/v6dsf1ayTI

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 28, 2023