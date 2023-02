Un duro momento está atravesando el tenista argentino Diego Schwartzman. Así lo dejó entrever el “Peque” luego de caer derrotado en su debut en el Córdoba Open por 7/6 y 6/1 contra su compatriota Juan Manuel Cerúndolo.

Con la derrota, Schwartzman dejará de ser la primera raqueta argentina en el ranking ATP, luego de estar desde el 2019 hasta febrero del 2023 siendo el trasandino mejor ubicado en el listado. Ahora, quien ostentará dicho puesto será Francisco Cerúndolo, hermano del verdugo que lo venció este jueves en Argentina.

El complicado momento de Schwartzman

Tras salir derrotado del enfrentamiento con su compatriota, compartió sus sensaciones post partido. Allí fue donde el tenista argentino declaró que no volverá a disputar “durante un buen tiempo” el torneo en Córdoba, ya que las condiciones no le acomodan. “Vengo con pocos partidos, poca confianza, con menos ritmo y eso se siente a la hora de jugar, cuando el rival está fino”, declaró.

Sin embargo, el aspecto tenístico no sería lo único que estaría afectando al peque. “Mi padre estuvo tres semanas internado y justo salió ayer. Estuve dos semanas pasando horas en la clínica. No son excusas, pero quizá tengo menos paciencia. Siento más la frustración a la hora de jugar. Mi situación personal afecta”, expresó Schwartzman.

“Si me ves entrenar, lo estoy haciendo muy bien y así me siento en el día a día, pero a la hora de competir no estoy sintiendo mis momentos. Es difícil de encontrarle alguna razón clara más allá de que a veces se combina la incomodidad con un mal momento de confianza y hace que uno juegue mal”, agregó el tenista argentino.

En la búsqueda de mejores sensaciones Diego Schwartzman disputará el Buenos Aires Open, torneo que se juega la semana entrante. Además, el trasandino confirmó su participación para el Chile Open que se disputará en Santiago entre el 27 de febrero y el 5 de marzo. Cabe mencionar que aún quedan entradas disponibles para ver el torneo que se juega en San Carlos de Apoquindo, la manera de comprarlas es a través de la página Puntoticket.com.