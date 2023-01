Rafael Nadal se lesiona y queda fuera en segunda ronda del Abierto de Australia

En una de las sorpresas de la jornada en Melbourne, Rafael Nadal volvió a presentar problemas físicos, los cuales le significaron quedar eliminado en la segunda ronda del Abierto de Australia pese a ser el segundo máximo favorito al título.

El hispano ya había perdido el primer set ante el norteamericano Mackenzie McDonald, 65 del ranking ATP, cuando en plena disputa del segundo parcial el hispano debió pedir asistencia médica por molestias en la cadera de su pierna izquierda.

Fingers crossed for Rafa here. 😥 He is currently off-court receiving medical attention. 🙏

🖥️ #AusOpen LIVE | https://t.co/80XjQpwd6J#9WWOS #Tennis pic.twitter.com/UnpxM0tPrc

— Wide World of Sports (@wwos) January 18, 2023