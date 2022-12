Las críticas del fallecido Nick Bollettieri a Marcelo Ríos: “Podría haber sido número 1 por muchos años”

El fallecido Nick Bollettieri tuvo una influencia directa en el desarrollo del tenis chileno, ya que en su rancho en Miami estuvieron desarrollando su proceso formativo ilustres jugadores como Marcelo Ríos, Fernando González y Nicolás Massú.

Además, también desarrollaron trabajos ahí Cristian Garin y Nicolás Jarry, además de Alejandro Tabilo, quien residió ahí durante algunos meses de su adolescencia. De todas formas, fue con el “Chino” con quien tuvo una relación peculiar.

En entrevista inédita con el sitio especializado Clay Magazine, desarrollada en febrero del 2019 durante el ATP 500 de Río de Janeiro, Nick Bollettieri expresó sus críticas a la actitud que mostró Marcelo Ríos durante los meses que trabajaron juntos.

“Tenía el talento más grande que le haya visto a un jugador en 60 años de carrera como entrenador. Trabajaba duro en el gimnasio, duro en la cancha, pero no respetaba el juego, no respetaba a los niños, no les dedicaba tiempo. No hacía mucho por el deporte fuera de la cancha, y eso era una pena“, aseguró en aquella entrevista, donde puntualizó el buen trabajo que hacía en cuanto al físico y a la gestión con el entrenador. Sin embargo, su actitud fuera de la cancha era el problema.

“No me gustaba y, en realidad, esa actitud lo dañaba a él. Seguramente debería haber tenido más respeto por los jugadores del circuito, por los niños que lo esperaban por horas para que firmara autógrafos. Creo que eso fue malo para su carrera, creo que, con una actitud diferente, Marcelo Ríos podría haber sido número uno por muchos años“, aseguró en aquel entonces quien falleció este lunes a los 91 años.