Las ATP Finals 2022, el tradicional “Torneo de Maestros” que reúne a los ocho mejores tenistas del año, ya conoció a sus clasificados para los singles masculinos que disputarán el certamen en Turín.

El canadiense Felix Auger Aliassime y el ruso Andrey Rublev se adjudicaron las dos últimas plazas para el torneo final de la temporada y se unirán a Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev y Novak Djokovic.

El serbio aseguró su clasificación tras ganar, de manera consecutiva, los títulos de Tel Aviv y Astana. Pese a que se ubica décimo en la Carrera a Turín, el haber ganado un Grand Slam, Wimbledon, le entrega un cupo para disputar el torneo.

Cabe recordar que el certamen tendrá a ocho participantes divididos en dos zonas de cuatro jugadores. Cada tenista juega contra los otros tres de su grupo. Los dos jugadores mejor clasificados en esas dos liguillas juegan las semifinales, quedando solo dos que disputan la final. En 2021, Alexander Zverev superó en la definición a Daniil Medvedev.

El “Torneo de Maestros” se llevará a cabo en las pistas duras indoor del estadio Pala Alpitour de Turín, en Italia, entre el 13 y 20 de noviembre.

