Nicolás Jarry y Daniela Seguel sufren fuertes caídas en el ranking

A pocas semanas del cierre de la temporada 2022 del tenis, nuestros representantes en los escalafones masculinos y femeninos recibieron malas noticias en la actualización del ranking, tal como lo reflejaron Nicolás Jarry y Daniela Seguel.

Partiendo por el casillero ATP, la derrota en primera ronda del Challenger de Ortisei le costó cara al ex número 1 del mundo, quien cayó 20 lugares al no defender el título conseguido en Lima el año pasado y se quedó en el puesto 136 del mundo.

No sólo Nicolás Jarry perdió lugares: Alejandro Tabilo perdió tres puestos para quedar en el lugar 80 del mundo; Cristian Garin bajó un lugar y llegó al 87; y Tomás Barrios, que ya dio por cerrada la temporada tras su operación a la rodilla, descendió quince puestos y se ubicó en el lugar 224 del planeta.

Respecto al circuito WTA, las noticias no son mejores pues Daniela Seguel no jugó la semana pasada, donde debía revalidar la final del ITF 25k de Rio do Sul, y bajó 52 lugares para quedar en el puesto 368.

La número 1 del tenis femenino nacional, Bárbara Gatica, quien sigue sin actividad desde mayo por consumo de sustancias ilícitas y ahora cayó siete puestos, ubicándose en el lugar 246 del planeta.