Cristian Garin supera el debut en Estocolmo y vuelve a ganar a nivel ATP tras más de un mes

Cristian Garin logró este lunes espantar sus fantasmas y volver a los triunfos a nivel ATP, algo que no lograba desde su participación en el US Open, a fines de agosto.

La segunda mejor raqueta nacional mostró un alza evidente en su nivel de juego, aprovechando las debilidades del australiano Jason Kubler, 102 del ranking, por la primera ronda del ATP 250 de Estocolmo.

En la cancha dura indoor de Suecia, Cristian Garin pudo reflejar en cancha parte del trabajo que está realizando desde hace un par de semanas en el regreso con su entrenador, el argentino Andrés Schneiter.

El 89 del mundo resistió los embates de Jason Kubler yendo al ataque y soltando la potencia de su derecho, lo que le permitió concretar dos quiebres para llevarse el primer set por 6/2.

En el segundo set, el oceánico pudo ponerse en ventaja 2/0, pero el tenista nacional siguió impactando con dureza, salvó dos puntos de break y rompió en el game siguiente, ventaja que supo administrar y que le permitió ganar 6/4, sellando la victoria tras 1 hora y 35 minutos de juego.

Sealed in STYLE! 🤩@Garin_Cris moves on in Stockholm with a 6-2 6-4 win over Kubler@sthlm_open #StockholmOpen pic.twitter.com/Rj2uVVtLNc

— Tennis TV (@TennisTV) October 17, 2022