La lucha por la gloria máxima en Estados Unidos está en juego. Este domingo 11 de septiembre se disputará la gran final del US Open 2022, cuarto y último Grand Slam de la temporada, en la cual estarán presentes Casper Ruud (7° ATP) y Carlos Alcaraz (4° ATP).

El duelo entre el noruego y el español no solo será por quedarse con la corona del torneo norteamericano, si no que además estará en juego el codiciado número 1 del ranking mundial de la ATP.

Junto al equipo de ADN Deportes, te contamos como llegaron ambos al duelo definitivo por la corona del US Open.

El camino del noruego comenzó el 29 de agosto pasado. Casper Ruud eliminó en primera ronda al británico Kyle Edmund, para luego dejar en el camino al neerlandés Tim van Rijthoven y el local Tommy Paul.

Ya en 8vos de final, Ruud eliminó al francés Corentin Moutet y en 4tos al italiano Matteo Berrattini. El pasado jueves, en semifinales, el noruego venció en un partidazo a Karén Khachanov.

Por su parte, el “niño maravilla” del tenis, arrancó el torneo en la segunda ronda eliminando al argentino Federico Coria, y luego en la tercera, al local Jenson Brooksby.

Tras lo anterior, vendría un verdadero camino tortuoso para llegar a la final, considerando que en 8vos, 4tos y semis tuvo que forzar un quinto set para llegar al duelo definitivo.

El croata Marin Cilic, el italiano Jannik Sinner y el norteamericano Frances Tiafoe cayeron bajo la potencia física de Carlos Alcaraz, logrando así el “hispano” meterse en la final del US Open 2022.

El duelo final entre el noruego Casper Ruud y el español Carlos Alcaraz la podrás seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN Deportes y en todas las plataformas de ADN, este domingo 11 de septiembre desde las 17:00 horas.

En TV, lo podrás ver en ESPN y en las plataformas de Star+.

The gloves will be off in the #USOpen final. 🥊 pic.twitter.com/4M7xObfn0W

— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2022