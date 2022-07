Nathalie Rodríguez, número 1 del mundo en el tenis senior: “Pensé que me iba a demorar un poquito más en lograrlo”

El tenis senior de Chile goza de buena salud con sus representantes destacando en diferentes categorías y la última que refrendó aquel buen momento es Nathalie Rodríguez.

Quien es hija del exentrenador Patricio Rodríguez se consagró este mes como la número 1 del ranking que desarrolla la ITF para deportistas sobre 50 años.

Siguiendo la senda de Jaime Pinto, bicampeón en el torneo Super Seniors de Palma de Mallorca, o de Tito Zerené, tercero en la categoría sobre 90 años en el Mundial de Tenis Senior disputado en Miami, Nathalie Rodríguez sacó la cara por las mujeres deportistas.

“Llegar a número 1 del mundo suena extraordinario y lo es, pero pensé que me iba a demorar un poquito más. Partió por la idea de que son pocas las mujeres en Chile que a mi edad compiten a alto nivel. Yo tengo un mundo de tenis alrrededor mío, juego desde pequeña y quise salir de Chile para competir y ver el nivel, poniéndome una meta un poco alta, pero todo es posible con trabajo y perseverancia”, comentó la jugadora nacional, que también tiene nacionalidad francesa, quien llegó a lo más alto del escalafón tras ganar el ITF 1000 de Perú durante junio.

“Me siento feliz y bendecida, a estas alturas de la vida uno puede apreciarlo un poco más, valorar esa sensación de que trabajaste duro por algo (…) Partí con el Mundial fuera de Chile tras sumar puntaje en algunos campeonatos acá, lo que me permitió tener un cuadro más favorable. Me fue bien altiro, no conocía el nivel. Pensé que iba a ser un poquito más difícil, creí que me iba a tomar más tiempo“, explicó quien también fue undécima por equipos junto a Manola Murillo y Mónica Godoy.

La receta de Nathalie Rodríguez

Considerando la fuerte influencia familiar hacia el deporte, considerando que viajó por el mundo junto a su padre, Patricio Rodríguez, mientras dirigió la carrera de ilustres como Nicolás Massú y José Luis Clerc, esa base la hace ser muy activa hasta el día de hoy.

“Es a través de los años donde vas manteniendo una cierta base. Mi regla es no pasar más de tres días sin hacer deporte, por último salir a trotar, hay que moverse. Trato de partir mi día haciendo deporte. El tenis y el físico lo tengo de toda la vida, pero la alimentación también ayuda, con equilibrio, como parte de un estilo de vida”, dijo quien también se plantea otro tipo de actividades fuera del tenis, como la natación, el trekking o el trote.

De todas formas, no desconoce sus fortalezas en la categoría sobre 50 años. “El físico a estas alturas es lo que hace la diferencia, pero no es suficiente. Se que el tenis lo tengo, te ayuda a sacar ventaja cuando tu rival está igual que tú en físico, la técnica desde la base ayuda. Encontré en la final de Miami a una inglesa que corre casi todos los días, las últimas semifinalistas eran todas de alto nivel”, explicó.

Con esa mentalidad activa, sus metas deportivas no se detienen. “Quiero mantener el número 1 el resto del año y conseguir jugar esos torneos que dan 1.000 puntos. El nivel de las europeas es muy bueno. En Palma de Mallorca hay un torneo en octubre y que espero jugar”, comentó, junto con esbozar otro sueño.

“Quiero jugar el torneo profesional en noviembre, en Chile, jugar la prequaly o la qualy para ver si puedo llegar al cuadro principal. Creo que es posible. Es rico disfrutar a este nivel, cuidando el físico para mantenerme sin lesiones, que es otra meta importante”, cerró.