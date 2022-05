Bárbara Gatica, número 1 del tenis femenino de Chile: “No me esperaba estar en esta posición tan rápido este año en singles”

En una nueva edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con quien desde hace algunas semanas es la nueva número 1 del tenis chileno en singles, Bárbara Gatica.

Desde París, donde llegó un largo viaje, con escala en Doha incluida desde Brasil, la deportista de 25 años valoró el ocupar el puesto 241 del ranking WTA singles y el 163 en dobles, categoría en la que hace pareja en el circuito con la brasileña Rebeca Pereira.

“Nunca me esperé empezar el año de esta forma, que los resultados llegaran en cancha rápida, donde no me sentía muy cómoda. Fue algo inesperado, pero trabajé muy duro para lograrlo en singles. En dobles ya me sentía bien hace un tiempo con Rebeca Pereira. Es resultado del trabajo y estar siempre ahí. Ahora, a apostar a mayores”, aseguró la recientemente campeona en dobles del W60 de Praga.

“En dobles siempre tuve la certeza que iba a estar en esta posición, pero no en singles, no me esperaba en esta posición tan rápido este año. Se me colocó como un objetivo muy rápido dentro de este año, pero en dobles siempre me vi top 200 y la idea este año es ser top 120. Estamos animadas para eso“, apuntó Bárbara Gatica, que explicó las razones que la tienen por estos días en Paris.

“Me vine acá, esperando ver si clasifico a la qualy de Roland Garros y buscar los puntos para la qualy de Wimbledon. Estoy entre que entro y no entro a las qualys de WTA, pero hay que seguir jugando torneos grandes. Quiero llegar bien a los Odesur y los Panamericanos 2023. Ahí el objetivo es sacar una medalla por Chile”, planteó.

Bárbara Gatica y su nuevo rol como número 1 de Chile

La santiaguina comentó en Mujeres al Deporte las especiales circunstancias en las que se enteró de su cambio de estatus en el tenis femenino nacional. “Fue justo cuando jugábamos la Billie Jean King Cup, Seguel me felicitó por haber logrado ese objetivo. No lo celebré mucho tampoco, pero ella no me lo hizo sentir nada incómodo. Significa algo que se va muy fácil, espero poder mantenerlo. Da ganas de jugar, una sana competencia”, aseguró, junto con destacar el apoyo familiar para llegar a este punto.

“Mis papás siempre confiaron mucho en mi. Estuve cerca de irme a la universidad, pero mi papá me dijo que siguiera jugando, que sería la número 1 de Chile. Eso me ayudó a tener confianza, aunque no ha sido un camino fácil”, comentó.

Al cierre, apuntó una crítica en torno a la falta de un circuito más robusto para el tenis femenino en Sudamérica. “Necesitamos torneos que nos sumen un poco más de puntos, con Challengers 80, para que el ranking cambie y podamos entrar a torneos WTA. Necesitamos una gira más larga, como la que tienen los hombres“, aseguró la deportista nacional.