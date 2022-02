Alejandro Tabilo y la clave de su victoria sobre Cristian Garin: “No le dí chances de controlar el partido”

Alejandro Tabilo analizó en conferencia de prensa su victoria sobre Cristian Garin para meterse en los cuartos de final del Chile Open.

“Tuve que ser agresivo. Empecé nervioso, por ir a atacar se me iban las pelotas por muy poco. Tuve que mantener firme la clave, no le di chances de controlar el partido y estuve jugando suelto“, comentó el número 2 de Chile, feliz por el rendimiento que ha tenido en el arranque de temporada.

“Estoy jugando en un gran nivel, espero mantenerlo. Será un partido durísimo el que viene. Estoy feliz del momento que estoy viviendo, muy agradecido del público“, explicó Alejandro Tabilo, quien este viernes se medirá por el paso a semis del Chile Open ante el serbio Miomir Kecmanovic.

Alejandro Tabilo y la felicidad por vencer a Garin

El nacido en Canadá explicó las razones de su efusiva celebración luego de meterse en la ronda de los 8 mejores obteniendo la segunda mejor victoria de su carrera por ranking, considerando el lugar 27 que ocupa “Gago” en el ATP.

“Es muy emocionante, no lo podía creer un poco. Fue un gran partido, mi mamá y todo mi equipo pudo verlo acá en casa. Jugar la misma ronda el año pasado con él y ganar ahora es muy especial“, señaló junto con plantear lo que cambió respecto al duelo del 2021.

“Me siento con más confianza, más fuerte físicamente. He mejorado detalles que me faltaban, pero hay que seguir trabajando. Ahora estoy un poco más completo, estoy feliz de estar jugando así”, cerró.