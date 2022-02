La ATP confirmó la suspensión del Challenger de Moscú, luego de los ataques de Rusia a Ucrania iniciados durante la medianoche de este jueves en Chile. El torneo debía arrancar este lunes 28 de febrero y se disputaría hasta el domingo 6 de marzo.

A través de sus redes sociales, la organización del circuito comunicó la decisión de no desarrollar el torneo en la fecha establecida. “Debido a las preocupaciones sobre la seguridad de los jugadores y la incertidumbre relacionada con los viajes internacionales luego de la reciente escalada de eventos entre Rusia y Ucrania, el torneo ATP Challenger de la próxima semana en Moscú no se llevará a cabo según lo programado”, informaron.

De todos modos, de acuerdo a la publicado, se entiende que, de momento, la competición no ha sido cancelada, sino que solo ha sido aplazada por la ATP.

Due to concerns over player safety and uncertainty related to international travel following the recent escalation of events between Russia and Ukraine, next week’s ATP Challenger tournament in Moscow will not take place as scheduled. pic.twitter.com/NRBpEzfEc4

