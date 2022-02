Alejandro Tabilo ya palpita el duelo ante Cristian Garin en el Chile Open: “Va a ser una linda revancha del año pasado”

Alejandro Tabilo debutó con un sólido triunfo ante Renzo Olivo en el Chile Open, lo que le permitirá jugar este jueves ante Cristian Garin por el paso a cuartos de final.

En conferencia de prensa, el número 2 de Chile valoró la forma en que se impuso al trasandino. “Estaba un poco nervioso, pero sintiendo el apoyo del público me solté y empecé jugando muy agresivo. Fue un partido sólido de principio a fin, no le di chances de que controlara el partido”, comentó el nacido en Canadá.

De todas formas, el foco está en el choque que tendrá Alejandro Tabilo con Cristian Garin el jueves, no antes de las 9 de la noche. “Va a ser un lindo partido. Igualmente será duro, Cristian juega muy bien y será una chance para ver un duelo de chilenos en casa, que no pasa mucho. Va a ser una linda revancha del año pasado, así que a darlo todo”, comentó, recordando el duelo que jugaron por octavos de final del Chile Open en 2021 y donde “Gago” se impuso por un doble 6/2.

“Estoy jugando un poquito mejor que el año pasado, trataré de usar esa confianza y los golpes que he mejorado. Será un partido duro, pero espero hacer la mejor actuación posible (…)Tiene mucho margen, está jugando bien. Me voy a concentrar en lo mío, no puedo preocuparme de cómo se siente él”, señaló en alusión a los problemas físicos que pusieron en duda la presencia del primer cabeza de serie en el torneo.

Alejandro Tabilo y su evolución en el Chile Open

La potencia de su sus golpes ha sido notoriamente mejor respecto de años anteriores y el jugador de 24 años cree tener claro qué duelo marcó su cambio.

“El partido con Berrettini (segunda ronda de Indian Wells 2021) me ayudó muchísimo, sentí que mi bola puede hacer daño y me subió la confianza, me permite ser más agresivo y fue más fácil ver los detalles después de eso. El saque también ayuda mucho”, comentó, junto con mostrarse cómodo con las condiciones en San Carlos de Apoquindo.

“De noche, más lento y con altura me ayuda, la pelota sale más rápido. La cancha está muy bien, se siente el público y ayuda mucho”, cerró Alejandro Tabilo, que volverá a jugar en horario estelar del Chile Open el próximo jueves.