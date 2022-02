Lama no se desanima tras dura derrota ante Dellien en el Chile Open: “A llorar a la iglesia. Tengo las capacidades para mucho más”

El tenista chileno Gonzalo Lama habló en conferencia de prensa después de su derrota ante el boliviano Hugo Dellien en el Chile Open.

La quinta raqueta nacional se inclinó por 6-3 y 6-4 ante el altiplánico y no logró seguir avanzando en el certamen que se disputa en San Carlos de Apoquindo.

Al respecto, el “León” comenzó diciendo que “sinceramente no me voy para nada satisfecho. Fue un partido correctísimo por parte de Hugo, pero yo creo que pude haber hecho mucho más de lo que hice en este partido, sobre todo no desconcentrarme en los dos break que él me hace. Si hubiese mantenido el foco, pude haber sido a un tercer set o haber peleado el tie break. Pero nada, a llorar a la iglesia”

En esa línea, añadió: “No perdí el partido por un tema físico y siempre es grato jugar en casa, pero no me voy para nada satisfecho. Siento que pude haber hecho más de lo que hice”.

Respecto a sus metas a corto plazo, sostuvo que “estoy muy cerca de la qualy de Roland Garros. Me quedan unos siete torneos para poder lograrlo. Si pienso en esa qualy me voy a volver loco, pero creo que lo puedo conseguir. He escalado en el ranking desde el último año y medio y es una fórmula que pienso seguir aplicando”.

“Yo a principio de año pensaba que me iba a ir peor, ya que no tuve una pretemporada idónea. Así que partir este año con dos semis y ganando dos partidos buenos a gran nivel, quedé bastante conforme. Este partido con Dellien me hace aprender muchas cosas. Creo que me la puedo y tengo las capacidades para mucho más. Lo bueno es que estos partidos así me enseñan cómo hacerlo“, agregó sobre lo anterior.

Consultado sobre si cree que está al nivel de los 100 mejores del mundo, Lama sostuvo: “Creo que hay jugadores que están 900 que le pegan más fuerte que jugadores que están acá. Son cosas muy finas para trabajar, aunque siento que Hugo para mi es top 50 mundial en arcilla. Juega muy bien y yo tengo que apuntar a eso si quiero llegar a este nivel“.

Finalmente, el criollo cerró diciendo que “creo que los resultados se pueden seguir extendiendo y tener chances de meterme a las qualys de Grand Slam, ese es mi gran objetivo para este año“.